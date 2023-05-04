"Выводы убедительные": Кулеба приветствовал отчет ОБСЕ по похищению россией украинских детей

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter назвал выводы отчета ОБСЕ по насильственному перемещению украинских детей "убедительными" и настаивает, что россия за это должна понести ответственность, пишет УНН.

Цитата

"Я приветствую отчет ОБСЕ о насильственном перемещении россией украинских детей в рамках Московского механизма. Его выводы являются убедительными: действия россии называются военными преступлениями и преступлениями против человечности. Я настаиваю на том, что россия должна вернуть наших украденных детей и понести за это ответственность", - написал Кулеба.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, 30 марта на заседании Постоянного совета ОБСЕ 45 государств-участников ОБСЕ в сотрудничестве с Украиной официально объявили об инициировании третьего Московского механизма ОБСЕ в контексте российской агрессии, который, сосредоточен сугубо на проблематике депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в рф, включая незаконное усыновление и ассимиляцию в россии, а также их насильственное перемещение россией в рамках ВОТ Украины. Выводы смогут использовать в рамках национальных и международных механизмов привлечения к ответственности.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Отныне российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада призвала мир к осуждению принудительной депортации украинских детей