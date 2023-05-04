россия вдвое сократила количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

КИЕВ. 4 мая. УНН. россия уменьшила количество кораблей-ракетоносителей в Черном море до двух, общий залп ракет типа "Калибр" может достигать 16. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.

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"По состоянию на 11:00 в Черном море 7 вражеских кораблей, количество ракетоносителей уменьшено до 2. Максимально возможный суммарный залп "Калибров" - 16", - написал Назаров.

Напомним

На утро 4 мая россия держала в Черном море четыре корабля-носителя до 32 ракет типа "Калибр".