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россия вдвое сократила количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

россия вдвое сократила количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

КИЕВ. 4 мая. УНН. россия уменьшила количество кораблей-ракетоносителей в Черном море до двух, общий залп ракет типа "Калибр" может достигать 16. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 11:00 в Черном море 7 вражеских кораблей, количество ракетоносителей уменьшено до 2. Максимально возможный суммарный залп "Калибров" - 16", - написал Назаров.

Напомним

На утро 4 мая россия держала в Черном море четыре корабля-носителя до 32 ракет типа "Калибр".

Источник: УНН
Теги: Россия, Черное море, война
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