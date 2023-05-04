Правоохранители показали обломки сбитых ночью над Киевом вражеских дронов

КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня утром на улицах Киева обнаруживали обломки вражеских дронов, которые были ночью сбиты силами ПВО. Об этом сообщает Патрульная полиция столицы, пишет УНН.

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«Ночью и утром патрульные получали многочисленные сообщения о падении обломков. Прибыв, инспекторы, обеспечивали охрану места происшествия и вызывали на место следователей и взрывотехников».

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Сообщается, что в случае необходимости, полицейские готовы были оказывать домедицинскую помощь каждому, кому она была необходима»

Напомним, все воздушные цели, которые ночью атаковали столицу были уничтожены.

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