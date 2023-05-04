24 тысячи украинцев считаются пропавшими без вести - Котенко

КИЕВ. 4 мая. УНН. Около 24 тысяч украинцев внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. С начала войны общая цифра уменьшилась на 76 тысяч. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает УНН.

Детали

По данным Министерства внутренних дел, которые наводит Котенко, с начала войны более 100 тысяч человек считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Как сообщают в ведомстве, в результате первоочередных действий соответствующих органов, включая Уполномоченного по пропавшим без вести, было установлено местонахождение более 54 тысяч человек.

После проведения всех необходимых мероприятий количество пропавших уменьшилось до 31 тысячи. В течение года удалось установить место нахождения 7,5 тысяч человек от общего количества пропавших.

Цитата

"Также в МВД отмечают, что сейчас пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются около 24 тысяч украинцев. Все данные о них внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который на днях заработал в Министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении Олега Котенко в Telegram.

Дополнение

Котенко напомнил, чтобы сделать выписку из единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах существует определенный алгоритм действий. Необходимо:

Отправить заявление в Департамент информатизации МВД Украины и прикрепить к нему копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи.

Заявления необходимо присылать на электронную почту: [email protected] или же нужно отправить письмо на адрес Министерства внутренних дел Украины: г. Киев, ул. Богомольца, 10.

Проверка лица и предоставление ему статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах осуществляется в течение 30 календарных дней.

Выписка будет отправлена на указанный в заявлении электронный адрес или на обратный почтовый адрес.

Напомним

В настоящее время в Украине пропавшими без вести считают около семи тысяч военных. По словам Олега Котенко, согласно статистике, обычно около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену, "остальные, к сожалению, погибшие".

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