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В Северодонецке остается около 10 тысяч местного населения - ВГА

В Северодонецке остается около 10 тысяч местного населения - ВГА

КИЕВ. 4 мая. УНН. Во временно занятом оккупантами Северодонецке в Луганской области осталось около 10 000 человек из местного населения, сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"В Северодонецке остается где-то около 10 тысяч населения, имею в виду, именно местного населения, потому что сколько там приезжих - наверное, вдвое больше, но это такая масса, которая постоянно меняется", - сказал Стрюк.

"Что касается местных - выживают за счет тех социальных выплат, которые проводит оккупационная власть в обмен на российские документы, "лнровские" документы. (...) Есть определенные проблемы с выплатами зарплаты, и задержкой их на несколько месяцев", - сообщил руководитель ВГА.

Детали

Он отметил также, что оккупанты "восстанавливают" Северодонецк в кварталах, которые не пострадали.

"На самом деле они завезли большую партию пластиковых окон одинакового размера, которую пытаются распихать по более-менее уцелевшим квартирам, списать эти средства и отчитаться, что ведутся восстановительные работы", - рассказал Стрюк.

И добавил, что отопление оккупанты подключили в несколько домов, где разместилась оккупационная власть, приближенные коллаборанты и военные, которые в тылу.

Напомним

В Северодонецке россияне за наемный труд вместо денег выдают еду.

Источник: УНН
Теги: оккупация, Северодонецк, война, Луганск и Луганская область
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