В Северодонецке остается около 10 тысяч местного населения - ВГА
КИЕВ. 4 мая. УНН. Во временно занятом оккупантами Северодонецке в Луганской области осталось около 10 000 человек из местного населения, сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"В Северодонецке остается где-то около 10 тысяч населения, имею в виду, именно местного населения, потому что сколько там приезжих - наверное, вдвое больше, но это такая масса, которая постоянно меняется", - сказал Стрюк.
"Что касается местных - выживают за счет тех социальных выплат, которые проводит оккупационная власть в обмен на российские документы, "лнровские" документы. (...) Есть определенные проблемы с выплатами зарплаты, и задержкой их на несколько месяцев", - сообщил руководитель ВГА.
Детали
Он отметил также, что оккупанты "восстанавливают" Северодонецк в кварталах, которые не пострадали.
"На самом деле они завезли большую партию пластиковых окон одинакового размера, которую пытаются распихать по более-менее уцелевшим квартирам, списать эти средства и отчитаться, что ведутся восстановительные работы", - рассказал Стрюк.
И добавил, что отопление оккупанты подключили в несколько домов, где разместилась оккупационная власть, приближенные коллаборанты и военные, которые в тылу.
Напомним
В Северодонецке россияне за наемный труд вместо денег выдают еду.