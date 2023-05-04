Поступление-2023: расширен перечень городов в США для прохождения мультитеста

КИЕВ. 4 мая. УНН. Потенциальные абитуриенты в учреждения высшего образования в Украине смогут пройти национальный мультипредметный тест в городах Хьюстоне и Детройте в США, заявили в Украинском центре оценивания качества образования, передает УНН.





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«Наши партнеры в США откликнулись на просьбу выпускников и организаторов оценивания по расширению городов, где открыты специально оборудованные компьютерные центры. Поэтому потенциальные абитуриенты смогут пройти тестирование в городах Хьюстоне и Детройте», – сообщили в УЦОКО.

Детали

В центре уточнили, что речь идет о прохождении НМТ во время дополнительной сессии.

И поблагодарили посольство Украины в США, Университет Хьюстон-Клир-Лейк (University of Houston-Clear Lake), Школу Украиноведения Общества «Родная Школа» в Детройте "за то, что учли большую потребность в проведении тестирований для украинских абитуриентов, которые сейчас находятся в их странах, и поддержали нас в организации вступительных испытаний для них".

В УЦОКО указали, что если абитуриент уже создал персональный кабинет и выбрал из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт, а теперь появилась более подходящая локация, - после получения сертификата до 7 мая 2023 года можно изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ.

Перечень стран, в которых поступающие смогут пройти тестирование, указан по ссылке.

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