Воздушные силы пока не подтверждают применение рф баллистики этой ночью

КИЕВ. 4 мая. УНН. Во время ночной воздушной атаки армии рф на Украину были сбиты вражеские дроны, но фиксировалась и активность российской авиации. Однако, Воздушные силы ВСУ пока не подтверждают применение россией баллистики этой ночью. Об этом сообщил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Игнат напомнил, что ночью были сбиты вражеские дроны.

Цитата

"Ночью была активность и вражеской авиации - также взлетал самолет МиГ-31. Также была угроза применения баллистического вооружения. Сейчас мы не можем подтвердить, что именно было оно применено. Нет фактов прилета. Однако не исключается, что может быть", - сказал Игнат.

"Информация, которая у нас есть в настоящее время - мы не подтверждаем применение баллистики, но должны уточнять, смотреть. Иногда день-два нужно для того, чтобы выяснить, было такое применение или не было", - сообщил представитель Воздушных сил.

Детали

Игнат также рассказал, почему рф сейчас использует такое количество беспилотников.

"Они хотят поразить цели, они их направляют на цели. Но, с другой стороны, они знают, что "шахеды" будут уничтожены, ну, процент который мы имеем сейчас, 80 примерно процентов уничтожается воздушных целей, таких как ударные дроны, таких как крылатые ракеты,.. но они теми же "шахедами" истощают нашу ПВО, заставляют нас разоблачать свои позиции. Потому что практически работа по БПЛА зенитной ракетой показывает врагу, откуда она велась, эта боевая работа", - рассказал спикер Воздушных сил.

И добавил, что также враг понимает, что "мы уменьшаем запас зенитных управляемых ракет, а это то, что сегодня держит украинское небо на замке от вражеской российской авиации".

Дополнение

Ранее в КГВА сообщали, что этой ночью враг нанёс комплексный воздушный удар по столице. И что рашисты совершили нападение на Киев "с применением барражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно, баллистического типа". Там уточнили, что окончательно тип примененных ракет будет определен только после экспертизы остатков.