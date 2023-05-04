Евровидение-2023: TVORCHI прибыли в Ливерпуль

КИЕВ. 4 мая. УНН. Представители Украины на Евровидении-2023 - группа TVORCHI - прибыли в британский Ливерпуль, где состоится песенный конкурс, сообщили артисты в Instagram, пишет УНН.

Детали

TVORCHI прибыли в Ливерпуль вместе с украинской делегацией.

В аэропорту украинцев встретил лорд-мэр Ливерпуля.

Дополнение

В этом году шоу состоится в Великобритании, а именно - в Ливерпуле, ведь проводить его в Украине, которая стала победительницей Евровидения 2022 года, опасно. Начнется конкурс 9 мая.

Украину на конкурсе представит дуэт TVORCHI.

Группа выступит в финале Евровидения-2023 под номером 19 в субботу, 13 мая.