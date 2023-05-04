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Зеленский в Международном уголовном суде: "Мы все хотим видеть другого владимира в Гааге"

Зеленский в Международном уголовном суде: "Мы все хотим видеть другого владимира в Гааге"

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Международном уголовном суде. В начале он заявил: “Мы все хотим здесь видеть другого владимира в Гааге”, имея в виду российского диктатора владимира путина, ордер на арест которого выдал МУС, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы все хотим здесь видеть другого владимира в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным. Это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права. Это произойдет, когда мы победим. И мы победим”, — заявил Зеленский.

Он добавил, что история свидетельствует — агрессоры довольно часто не верили в справедливость и в то, что им придется отвечать за содеянное.

“Если мы посмотрим на любую агрессивную войну в истории, то увидим одну общую вещь — те, кто начал войну, не верили, что им придется когда-нибудь нести ответственность за содеянное. Но война должна получить осуждение. Безнаказанность агрессии означает, что надо с этим бороться”, — сказал Владимир Зеленский.

Дополнение

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф марии львовской-беловой. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Ордера на арест означают, что за пределами России Путина и львову-белову должны арестовать и передать в суд.

Источник: УНН
Теги: суд, Владимир Путин, трибунал, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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