Во Франции инцидент с дронами возле кремля назвали "странным и загадочным"

КИЕВ. 4 мая. УНН. Во Франции инцидент с беспилотниками возле кремля считают странным и загадочным. Однако, пока воздерживаются от каких-то конкретных оценок. Такое мнение высказала глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире France Inter, пишет УНН.

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"Я не буду углубляться в гипотезы, их множество. Но на самом деле этот эпизод странный. В нормальной ситуации это слабо понимается. Поэтому я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно", - сказала Колонна.

Также она прокомментировала заявление заместителя председателя совбеза рф медведева "физически устранить" Зеленского. По ее словам, он в очередной раз стремится запугать, напугать, найти поводы, которыми можно было бы оправдать неоправданное.

Напомним

Свою позицию по инциденту сегодня высказал и Китай: призвал к спокойствию и сдержанности.

В ISW указали, что россия, вероятно, сама устроила атаку беспилотниками на кремль, пытаясь создать условия для более широкой мобилизации общества.