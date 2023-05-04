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Зеленский в Гааге заявил, что Украине нужен настоящий трибунал для агрессора, а не его гибридная форма

Зеленский в Гааге заявил, что Украине нужен настоящий трибунал для агрессора, а не его гибридная форма

КИЕВ. 4 мая. УНН. Во время своего выступления в Международном уголовном суде Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в восстановлении справедливости, а потому необходимо организовать трибунал по осуждению агрессора за его действия, передает корреспондент УНН.

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“Именно трибунал, а не что-то гибридное, которое может формально позволить закрыть тему. Когда мы как политики говорим, что дело вроде бы закрыто. Мы должны иметь полноценные трибунал и справедливость”, — подчеркнул Зеленский

Глава государства также заявил, что длительного мира после победы можно достичь исключительно за счет таких ценностей, как свобода, верховенство права и полноценное правосудие.

“Мы не можем допустить гибридный мир, связанный с приостановлением боевых действий на фронте”, — отметил Зеленский.

Президент Украины назвал количество военных преступлений россии за последний месяц — 6139. По его словам, за этот период погибло 207 гражданских, в том числе 17 детей. Более 400 мирных жителей получили ранения.

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Источник: УНН
Теги: трибунал, война, Владимир Зеленский
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