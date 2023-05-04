В Киеве вода в Днепре поднялась еще на 9 сантиметров. Но опасности пока нет

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве уровень половодья поднялся еще на 9 см. До показателей критического уровня еще более 1 метра. Об этом сообщили в КГВА в Telegram, сообщает УНН.

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«По состоянию на утро 4 мая уровень воды в реке Днепр в Киеве возле моста «Метро» составляет 9 309 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 14°C. По сравнению с предыдущим днем, уровень половодья поднялся на 9 см. До показателей критического уровня еще более 1 м. Поэтому, опасности пока нет. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений остается І (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 60 см», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник КГВА Сергея Попко, остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления.

Напомним

Вчера, 3 мая, уровень половодья в Киеве поднялся на 3 сантиметра.