На фоне войны рф против Украины: спецгруппа в ЕС будет продвигать отказ от единогласия по ключевым решениям

КИЕВ. 4 мая. УНН. Несколько стран Европейского Союза создали инклюзивную Группу друзей, которая будет продвигать идею отказа от единогласного принятия решений по важным вопросам. Вместо этого предлагается поддерживать их квалифицированным большинством от стран-членов ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД Германии, сообщает УНН.

Отмечается, что Группа друзей стремится достичь прагматического, конкретного прогресса в процессах принятия решений по вопросам внешней политики и политики безопасности на основе положений, которые уже содержатся в Договоре о ЕС.

Цитата

«Цель этой Группы друзей - повысить эффективность и скорость внешнеполитических решений ЕС. На фоне агрессивной войны россии против Украины и растущих международных вызовов, стоящих перед ЕС, члены Группы друзей убеждены, что процессы принятия решений во внешней политике ЕС должны быть адаптированы для укрепления ЕС как глобального актера. Улучшение процесса принятия решений также имеет ключевое значение для решения других будущих задач ЕС», - говорится в заявлении.

Детали

В группу входят Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Словения, Испания и Финляндия.

В заявлении отмечается, что члены группы будут регулярно подводить итоги и тесно сотрудничать со всеми государствами-членами ЕС. Членство в группе открыто для всех государств-членов, которые заинтересованы в улучшении процессов принятия решений во внешней политике ЕС, в частности через голосование квалифицированным большинством.

Дополнение

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в июне прошлого года отметил, что ЕС должен пересмотреть процесс принятия решений - с обсуждением возможности отказа от единогласия по вопросам внешней политики.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц тогда также заявил, что ЕС больше не может позволить себе вето отдельных стран во внешней политике.

Хотя эта структура помогает ЕС выступить единым фронтом, она также замедлила или остановила движение по целому ряду важных вопросов, в том числе в вопросе санкций в отношении россии.

Тогда же сообщалось, в ЕС рассматривают механизм (passerelle clauses), который позволяет странам ЕС переходить от единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров ЕС.

Однако, в ЕС признавали: трудности в обсуждении есть.

Напомним

Планируется, что на следующей неделе Евросоюз представит новый пакет санкций против рф.