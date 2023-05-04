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Глава дипломатии ЕС призвал рф не использовать инцидент с дронами возле кремля как повод для эскалации войны

Глава дипломатии ЕС призвал рф не использовать инцидент с дронами возле кремля как повод для эскалации войны

Жозеп Боррель

КИЕВ. 4 мая. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал россию не использовать инцидент с беспилотниками возле кремля для оправдания новых атак на Украину, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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"Мы призываем россию не использовать эту предполагаемую атаку как повод для продолжения эскалации войны. Вот что нас беспокоит", - сказал Боррель журналистам в Брюсселе.

"Что нас беспокоит, так это то, что это может быть использовано для того, чтобы оправдать больший призыв людей, солдат, новые атаки на Украину", - отметил глава дипломатии ЕС.

Детали

Боррель добавил, что "единственное решение для войны" - это поддержка Украины "в военном, политическом и экономическом плане".

"Лучшее решение для войны, единственное решение для войны – это прекращение атаки россии и вывод войск из Украины", - подчеркнул он.

Его заявление прозвучало, когда кремль обвинил Украину в якобы выполнении приказа США о якобы проведении предполагаемой атаки, отмечает телеканал.

Напомним

В ISW указали, что россия, вероятно, сама устроила атаку беспилотниками на кремль, пытаясь создать условия для более широкой мобилизации общества.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, война, Кремль
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