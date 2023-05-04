Языковой омбудсмен хочет убрать русский язык из украинских паспортов
КИЕВ. 4 мая. УНН. Языковой омбудсмен Тарас Кремень будет рекомендовать Раде внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, чтобы убрать из бланков русский язык, передает УНН.
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«Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", – отметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь во время брифинга в Медиацентре Украина.
Он напомнил, что по состоянию на сейчас в Украине параллельно существуют два бланка паспортов – биометрические паспорта и паспорта старого образца, где информация о гражданине, его прописку и место выдачи документа записаны как на государственном, так и на негосударственном языке.
«Поэтому мы настаиваем на унификации и в приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы», резюмировал омбудсмен.
Напомним
По итогам 2022 года в Киеве зафиксировано 823 обращения о нарушениях языкового закона. Что является самым высоким показателем в Украине.