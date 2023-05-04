Дело Одесского "Краяна": суд арестовал Труханова

КИЕВ. 4 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под стражу городского голову Одессы с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

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"Дело Одесского "Краяна" - городской голова Одессы взят под стражу", - говорится в сообщении САП.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк добавила, что его взяли под стражу с возможностью внесения залога в 13 млн грн.

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25 апреля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Труханову по этому делу вместо личного обязательства на залог в размере 30 866 000 гривен. Деньги Труханов должен был внести в течение 5 дней.

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Следствие считает, что Труханов в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами мэрии и частной компании завладел средствами местного бюджета Одессы в сумме 185 млн грн под видом приобретения здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

1 июня 2018 года антикоррупционные органы завершили расследование по этому делу. В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и других должностных лиц в растрате 92 млн грн.

Позже апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор, и теперь это дело направили на повторное рассмотрение в Высший антикорсуд.