Мы верим в наш успех и ожидаем кое-что от партнеров: Зеленский о контрнаступлении

КИЕВ. 4 мая. УНН. Украина верит в успех будущего контрнаступления и ожидает некоторые вещи в вопросах военной поддержки от партнеров, заявил на пресс конференции в Гааге Президент Владимир Зеленский, добавив, что сейчас идет подготовка, передает корреспондент УНН.

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"Мы верим в успех нашего контрнаступления. Это очень важно. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и наше общество. Мы действительно готовимся к контрнаступлению и мы не думаем о том, что у нас может не быть успеха. У меня есть единственная цель и цель. Я уверен, что результата мы достигнем. Я не могу сказать, что 100-процентный успех гарантирован, потому что никто этого не знает", — ответил Зеленский на вопрос о том, что может произойти в случае неудачного контрнаступления ВСУ.

Детали

Он отметил, несколько неправильно говорить об "успехе", если теряешь людей.

"Даже если ты побеждаешь в определенных сферах, вы проигрываете - теряете людей. И эти потери для нас очень болезненны. В любом случае мы пойдем вперед. Мы ожидаем кое-чего от наших партнеров", - добавил Президент.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что подготовка к контрнаступлению завершается.