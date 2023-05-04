В Украине хотят снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине могут снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Как сообщили в Минобороны, ведомство уже наработало предложения изменений в законодательство, передает УНН.

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"В Министерстве обороны, реагируя на обращение Вооруженных Сил Украины, совместно наработали предложения изменений в законодательство по уменьшению предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что данные изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет.

"Во-первых, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым затратам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВВК. Тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

Во-вторых, длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву по мобилизации", - говорится в сообщении.

Добавим

В Минобороны добавили, что "учитывая значительное внимание общества к вопросам, связанным с военным учетом граждан и мобилизацией, стоит отметить, что все инициативы Сил обороны Украины, направленные на укрепление обороноспособности государства, являются обоснованными, согласованными с другими правительственными и структурами безопасности и имеют целью исключительно оптимизацию процессов для приближения нашей Победы".

"Каждый совместный шаг, каждое правительственное решение, каждое изменение в Закон – это ответ на широкомасштабное вторжение россии с целью укрепления нашей обороноспособности. Каждое такое решение проходит жесткое испытание в условиях военного положения.

Сегодня для защиты государства сделано очень много. Украина выстояла в самый тяжелый период, и теперь, как одно целое, оказывает сопротивление оккупанту", - резюмировали в ведомстве.