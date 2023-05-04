Нидерланды ведут переговоры со странами Европы по F-16 для Украины

КИЕВ. 4 мая. УНН. Нидерланды ведут переговоры со странами Европы и партнерами по поставкам современных самолетов F-16 Украине. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Гааге, передает корреспондент УНН.

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"По поводу F-16 табу нет. Мы работаем очень плотно с Бельгией, Данией, Великобританией, другими партнерами для того, чтобы привести это к завершению. Мы еще не приблизились к этому. Это очень чувствительная тема", - заявил он.

Детали

Рютте сравнил передачу современных самолетов Украине с поставками других видов оружия, такими, как гаубицы и танки Leopard.

"Это достигло завершения, и сейчас мы работаем над этим. Сейчас мы уже поставляем другую технику в Украину. По F-16 мы ищем поддержки парламента и правительства", - подчеркнул он.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в современных боевых самолетах для защиты воздушного пространства, поэтому нет никаких причин для отказов партнеров в поставках авиации.