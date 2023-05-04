Зеленский: нахожусь в Гааге, чтобы привезти плохие новости для россиян

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский находится в Гааге и вообще покидает страну на короткие сроки для того, чтобы привезти плохие новости для россиян. Об этом Президент заявил на пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я не хочу демотивировать этим общество у себя в стране, солдат. Я уезжаю из страны на короткий срок, потому что это нужно, а не потому, что я хочу. Для того, чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости. Сейчас я в Гааге, вчера был в Финляндии, недалеко от справедливости", - заявил Зеленский.

Детали

Президент также проинформировал о работе над созданием отдельного трибунала для россиян, виновных в военных преступлениях. Он отметил, что Украина сотрудничает над этим вопросом вместе с партнерами, и никакого гибридного формата быть не может.

“Мы будем работать над созданием отдельного трибунала, потому что мы должны осуждать преступления агрессии. Здесь есть большая группа, которая состоит на сегодня, мне кажется, из 35 стран. Но, тем не менее, есть определенные мнения относительно того, в каком виде должен быть построен этот трибунал. Наша позиция четкая: вчера у нас была встреча с партнерами, и мы выделили нашу позицию. Мы будем работать без каких-либо гибридных форматов, будем работать над конкретным трибуналом, чтобы все причастные не были неприкосновенны”, – подчеркнул глава государства.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Международном уголовном суде. В начале он заявил: “Мы все хотим здесь видеть другого Владимира в Гааге”, имея в виду российского диктатора владимира путина, ордер на арест которого выдал МУС.