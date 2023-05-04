Гибридное оружие рф: в Минобороны объяснили, что означает российская паспортизация

КИЕВ. 4 мая. УНН. россия воюет не только ракетами, артиллерией, пропагандой, информационно-психологическими операциями, но и своими паспортами, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Детали

Маляр объяснила, что это направленная, хорошо разработанная, масштабная кампания, которую они реализовывали еще до 2014 года, как один из элементов подготовки к войне.

Сейчас оккупанты используют паспортизацию для укрепления своего преступного режима на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, россияне действуют двумя способами:

- поощряют, побуждая наших граждан на временно оккупированных территориях самостоятельно проявить инициативу и получить паспорт.

- запугивают, угрожают расправой и физически заставляют оформить российский паспорт.

В то же время российские власти скрывают следующую информацию:

Полученный российский паспорт легализирует насильственные действия рф по отношению к гражданину, поскольку отчасти в рф такое насилие разрешено законом. Да, это нарушением норм международного права, но наличие у лица российского паспорта de facto лишает Украину и международное сообщество возможности эффективной помощи.

Кроме того, российский паспорт враг использует для:

⁃ принудительной мобилизации наших людей в ряды вражеской армии

⁃ использования паспортных данных в фальсификации результатов так называемых выборов на временно оккупированных территориях.

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