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Госконцерн "Укроборонпром" уходит в прошлое: детали постановления Кабмина

Госконцерн "Укроборонпром" уходит в прошлое: детали постановления Кабмина

КИЕВ. 4 мая. УНН. Государственный концерн "Укроборонпром" превратится в акционерное общество, которое будет полностью принадлежать государству, пишет УНН со ссылкой на "Украинскую оборонную промышленность" и постановление Кабмина.

Детали

В частности, в четверг обнародовано постановление Кабмина "О создании акционерного общества "Украинская оборонная промышленность", что является одним из ключевых шагов к реформированию государственного сектора оборонно-промышленного комплекса Украины.

Отмечается, что "Укроборонпром" будет преобразован из государственного концерна в акционерное общество, которое будет полностью принадлежать государству и строить деятельность в соответствии с современными стандартами корпоративного управления.

На месте концерна появится современная высокотехнологичная оборонная компания, которая будет централизованно управлять ведущими предприятиями отрасли по направлениям бронетехники, авиастроения и авиаремонта, морских и радарных систем, высокоточного вооружения и боеприпасов.

Отмечается, что эта реформа открывает путь к трансферу новейших технологий, созданию совместных предприятий с иностранными партнерами, привлечению инвестиций, а также углубленному государственно-частному партнерству. Это должно повысить общую эффективность государственного сектора ОПК Украины, который имеет особое значение во время войны против россии.

Исполняющим обязанности гендиректора АО "Украинская оборонная промышленность" до избрания Наблюдательного совета определен Юрий Гусев.

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Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Укроборонпром
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