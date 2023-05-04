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"В следующий раз отправим на подмогу Вирастюка": Арахамия прокомментировал инцидент на саммите ПАЧЭС

"В следующий раз отправим на подмогу Вирастюка": Арахамия прокомментировал инцидент на саммите ПАЧЭС

КИЕВ. 4 мая. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал инцидент с флагом, который произошел на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Где один из российских делегатов вырывает из рук украинского депутата флаг Украины. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Давида Арахамии.

Цитата

"Спасибо нашему коллеге Александру Мариковскому, который защитил честь Украинского флага и за его достойную позицию во время саммита ПАЧЭС.

P.S. В следующий раз отправим на подмогу Вирастюка", - написал Арахамия.

Напомним

Украинский депутат Александр Мариковский выложил видео с саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), проходящего в Анкаре, где один из российских делегатов вырывает у него из рук флаг Украины. В свою очередь, нардеп ответил представителю страны-агрессора.

Источник: УНН
Теги: Турция
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