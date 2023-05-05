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Нидерланды будут помогать Украине столько, сколько потребуется - Минобороны страны

Нидерланды будут помогать Украине столько, сколько потребуется - Минобороны страны

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Украины, Владимир Зеленский, в вечернем обращении опубликовал видео, в котором Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды будут помогать Украине столько, сколько потребуется, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Зеленского.

Цитата

"Мы продолжим делать значительный вклад в укрепление военного потенциала Украины. Сейчас и в будущем, так долго, как будет нужно" - сказала госпожа Оллонгрен.

Детали

Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что в нынешней ситуации "мы видим, что такое помощь и что такое защита жизни. Это самая почетная миссия – делать все, чтобы жизнь победила".

Президент Украины отметил, что оружие с базы Военно-воздушных сил Нидерландов будет помогать нашим защитникам и беречь жизни украинцев, а также всех европейцев.

Напомним

Пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Нидерланды.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нидерланды
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