Китай будет способствовать мирным переговорам и готов поддерживать координацию с рф - МИД

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры по урегулированию войны в Украине и готов поддерживать связь и координацию с россией, говорится в заявлении МИД Китая в пятницу, пишет УНН.

В заявлении говорится о встрече Циня с министром иностранных дел россии сергеем лавровым на полях встречи министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Гоа в Индии в четверг.

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"Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису. Цинь Ган заявил, что Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса", - говорится в заявлении.

Детали

лавров отметил, что "россия придает большое значение документу с изложением позиции Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса, соглашается с принципиальной позицией Китая и готова поддерживать тесное общение с Китаем в откровенной форме".

Дополнение

В отличие от западных государств, Китай не вводил санкции против москвы из-за вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Однако он стремился позиционировать себя как посредника для достижения мира.

В конце февраля Пекин обнародовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса", план из 12 пунктов, в котором предлагается "уважать суверенитет всех стран", "отказаться от менталитета холодной войны" и "прекратить боевые действия", надеясь "начать мирные переговоры".

Комментируя "мирный план" по завершению войны россии против Украины, предложенный Китаем, Президент Владимир Зеленский заявил, что документ является не резолюцией или декларацией, а лишь мнениями, которыми поделилась эта страна, и некоторые пункты по инициативе непонятны.

Недавно состоялись телефонные переговоры Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина - первые с начала полномасштабной войны рф против Украины.

Перед этим европейские лидеры некоторое время призывали Си Цзиньпина, но он не делал этого. При этом Си поддерживал связи с президентом россии путиным, которого он назвал "дорогим другом" во время недавнего визита в москву.

По итогам переговоров Зеленского и Си в Китае указали, что направят в Украину спецпредставителя правительства.

Зеленский после переговоров обнародовал указ о назначении послом Украины в Китае Павла Рябикина, до этого возглавлявшего Минстратегпром.

В МИД после переговоров допустили возможность выполнения Китаем роли посредника между Украиной и рф.