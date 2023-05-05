В Белом доме заявили, что Байден и Зеленский разговаривают "регулярно и часто"

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президенты США Джозеф Байден и Украины Владимир Зеленский находятся в постоянном контакте. Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет УНН.

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"Разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским? Они разговаривают регулярно и часто. Я не могу сказать вам, когда будет следующий разговор, но это два лидера, которые часто и регулярно общаются друг с другом", - сказал Кирби в ответ на вопрос, ожидается ли разговор между Байденом и Зеленский в ближайшее время.

Дополнение

Президент США Джо Байден посетил Киев и провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским 20 февраля этого года. Его визит не был объявлен, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф в феврале 2022 года.