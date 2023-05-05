ОБСЕ в ООН: российская агрессия - главная угроза европейской безопасности

КИЕВ. 5 мая. УНН. Делегаты ОБСЕ на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнули, что главную угрозу европейскому миру и безопасности сегодня составляет вторжение россии в Украину. Докладчики заявили, что российская агрессия нанесла удар не только европейской безопасности, но и безопасности всего мира, пишет УНН с ссылкой на Голос Америки.





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«ОБСЕ в последние годы сталкивалась с многочисленными вызовами, которые достигли своего апогея с началом полномасштабной российской агрессии, – заявил действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи на заседании в нью-йоркской штаб-квартире ООН, посвященном сотрудничеству между ОБСЕ и ООН. – Эта агрессия уничтожает основы нашей организации, основные положения Хельсинкского Заключительного акта. российская федерация грубо нарушила основные международные законы, принятые сообществом всех государств. Я начал свое выступление с немедленного призыва к миру – и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать россию прекратить эту войну и вывести войска с суверенной территории Украины. Уже нанесен огромный ущерб, и каждый новый день агрессии продолжает страдания людей».

Члены Совета Безопасности отметили, что агрессия россии против Украины является нарушением Устава ООН и основ работы ОБСЕ. «Когда россия начала свою неспровоцированную агрессию против Украины в феврале 2022-го года, она нарушила все основополагающие принципы ОБСЕ – уважение суверенитета, территориальной целостности, ненарушение границ, мирное разрешение конфликтов», – отметил заместитель постоянного представителя Великобритании Джеймс Кариуки.

Он упомянул выводы доклада экспертов ОБСЕ, представленного Постоянному совету Организации. «Доклад ОБСЕ о депортации украинских детей, обнародованный сегодня, еще раз показывает, какие страдания приносит российская война, описывает нарушения прав человека, совершенные россией, и приводит дополнительные доказательства того, что несколько тысяч украинских детей были разлучены с семьями и друзьями и насильно вывезены из страны», – сказал Кариуки.

Дополнение

30 марта 45 государств-участников ОБСЕ после консультаций с Украиной приняли решение провести расследование и установить факты и обстоятельства, касающиеся возможных нарушений соответствующих обязательств ОБСЕ, нарушений и ущемлений прав человека, а также возможных случаев военных преступлений и преступлений против человечности, связанных с насильственным перемещением детей на оккупированных территориях Украины.

Справочно

Хельсинкский Заключительный акт – основное соглашение ОБСЕ, достигнутое в 1975 году сначала между 35 странами – о политическом и экономическом сотрудничестве и о соблюдении прав человека.

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