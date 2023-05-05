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В МИД Украины поставили на место МИД Катара из-за заявления об инциденте с дронами над кремлем

В МИД Украины поставили на место МИД Катара из-за заявления об инциденте с дронами над кремлем

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины ответили МИД Катара на их заявление об инциденте с дронами над кремлем. И заявлением вышел спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Интересно, кто-то может найти заявление МИД Катара об осуждении последней российской ракетной атаки по Херсону, которая убила 21 гражданского человека и ранила еще 48. Этот акт государственного терроризма имеет менее опасное влияние на усилия для решения "кризиса" мирным путем?" - написал Николенко.

Контекст

В четверг Катар призвал решить "российско-украинский кризис путем диалога и дипломатии", "не предпринимать действий, которые привели бы к дальнейшей эскалации". В заявлении Министерства иностранных дел Катара упоминается об инциденте с дронами над кремлем и о "серьезных последствиях" "для усилий решить кризис мирным путем".

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война, Катар, Кремль
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