Украину на коронации Чарльза ІІІ вместе с первой леди будет представлять премьер Шмыгаль

КИЕВ. 5 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Великобританию, где вместе с первой леди Еленой Зеленской примет участие в церемонии коронации Чарльза III. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Также он отметил, что проведет ряд встреч, но не уточнил, с кем именно.

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«Начинаем работать в Лондоне. Запланирован ряд встреч для укрепления отношений с одним из ключевых наших союзников. С первой леди Украины Еленой Зеленской примем участие в официальных мероприятиях по случаю коронации Его Величества Чарльза III. Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на россию», - написал Шмыгаль.

Напомним

Елена Зеленская еще вчера прибыла в Лондон, и уже успела встретиться с женой премьера Великобритании Акшатой Мурти.