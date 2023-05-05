На платформе United24 за год собрали более 330 млн долларов - Зеленский

КИЕВ. 5 мая. УНН. За год с помощью украинской фандрейзинговой платформы United24 удалось собрать более 330 млн долларов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю первой годовщины создания платформы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Более 330 млн долларов за первый год аккумулировала наша фандрейзинговая команда United24»,- сказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что в первый год United24 сосредоточилась на трех направлениях. Оборона и разминирование – это первое. Второе – медицина. И третье – восстановление.

«Делаются мощные вещи. Например, United24 помогает создавать первый в мире флот морских дронов», - сказал Зеленский.

Дополнение

25 единиц реабилитационного оборудования приобретено за средства, собранные через фандрейзинговую платформу UNITED24.