АРМА ищет управляющего для производителя упаковки на Киевщине, имеющего российских бенефициаров

КИЕВ. 5 мая. УНН. Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на управляющего имущества и корпоративных прав ЧАО “Пентопак” и ГП “Атлантис – ПАК Украина”, конечным бенефициаром которых является гражданка рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Указанные предприятия являются одними из лидеров на рынке производства упаковки для мясоперерабатывающей, молочной и сыродельной промышленности, а также изготовления этикеточной продукции.

В частности, ЧАО “Пентопак” работает на украинском рынке синтетической упаковки с 1998 года. Предприятие одно из первых в Украине начало производство таких видов продукции, как полиамидные многослойные ориентированные оболочки и барьерные многофункциональные термоусадочные пакеты, предоставлять услуги по нанесению УФ-печати на оболочки. Всего в продукцию “Пентопака” упаковано 125 торговых марок.

Производственные мощности предприятия, офисные и складские помещения находятся в городе Борисполе Киевской области.

Напомним

С начала 2023 года АРМА объявило более 150 конкурсов для представителей бизнеса. За первый квартал текущего года Агентство передало в управление активов на почти 2,5 млрд грн.