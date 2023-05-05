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Снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет: правительство одобрило законопроект

Снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет: правительство одобрило законопроект

КИЕВ. 5 мая. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Цитата

«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе», направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста», - написал Мельничук.

Дополнение

В Украине могут снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Как сообщили в Минобороны, ведомство уже наработало предложения изменений в законодательство.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, законопроект
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