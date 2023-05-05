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Украина разорвала еще два соглашения с беларусью: о чем идет речь

Украина разорвала еще два соглашения с беларусью: о чем идет речь

КИЕВ. 5 мая. УНН. Кабинет министров Украины прекратил действие соглашений с беларусью о сотрудничестве в области ветеринарной медицины и о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Цитата

«Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и правительством республики беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины, совершенного 01.08.2002 в г. Мозыре», - написал Мельничук.

Также по его словам прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством республики беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, совершенного 07.10.2013 в Минске.

Дополнение

Кабинет Министров Украины прекратил действия Соглашений с российским и белорусским правительствами о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Беларусь
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