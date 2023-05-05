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В Украине внесли изменения в перечень территорий возможных и активных боевых действий

В Украине внесли изменения в перечень территорий возможных и активных боевых действий

КИЕВ. 5 мая. УНН. Утверждены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных. Об этом сообщает Минреинтеграции, передает УНН.

Цитата

«Приказом Минреинтеграции от 25 апреля 2023 года № 125 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией», - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанный перечень был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Дополнение

В январе Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий.

Источник: УНН
Теги: война, боевые действия
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