Правительство выделяет дополнительные 3,1 млрд грн регионам, которые больше всего пострадали от войны

КИЕВ. 5 мая. УНН. Кабинет министров Украины выделяет регионам и общинам, которые больше всего пострадали от войны дополнительные 3,1 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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«Правительство выделяет регионам и общинам дополнительные 3,1 млрд грн. Это дотация местным бюджетам, которая усилит их способности», - написал Шмыгаль.

По его словам, средства получат 516 территориальных общин и 4 области: Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Это уже вторая дополнительная дотация регионам, которые больше всего пострадали от войны.

«Два месяца назад Правительство выделило 10,2 млрд грн для 17 областей и 853 громад», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Кабмин утвердил решение о восстановлении объектовинфраструктуры Киевщины и Николаевщины.