На боеприпасы Украине: Совет ЕС окончательно одобрил выделение второго транша в 1 млрд евро

КИЕВ. 5 мая. УНН. Совет ЕС окончательно одобрил второй транш в размере 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира на закупку боеприпасов и ракет для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Европейский совет.

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«Совет сегодня (утвердил выделение – ред.) помощи стоимостью 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира (EPF), который будет способствовать укреплению способности и устойчивости Украины для защиты своей независимости, суверенитета и территориальной целостности и защиты гражданского населения от продолжающейся российской агрессии», - говорится в сообщении.

Сообщается, что финансирование будет направлено на обеспечение ВСУ артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, при необходимости, ракетами, которые будут совместно закуплены государствами-членами ЕС в европейской оборонной промышленности.

«Сегодняшнее решение является еще одним важным шагом для доставки большего количества боеприпасов в Украину. Вооруженным Силам Украины для защиты украинского народа и территории требуется значительное количество боеприпасов. Им это нужно быстро. Вместе с предыдущим решением о быстром предоставлении боеприпасов из имеющихся запасов мы выделяем 2 миллиарда евро на эти цели, доводя общую военную поддержку ЕС Украине до 5,6 миллиардов евро», - сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Отмечается, что эта мера будет способствовать совместным закупкам боеприпасов и ракет у экономических операторов, основанных в ЕС или Норвегии, и производству этих боеприпасов и ракет в ЕС или Норвегии.

Цепочки поставок этих операторов могут включать операторов, которые созданы или имеют производство за пределами ЕС или Норвегии. Мероприятие также будет охватывать поставки боеприпасов и ракет, которые прошли важный этап их производства в ЕС или Норвегии, состоящий из окончательной сборки.

«Чтобы иметь право на возмещение EPF, контракты на закупку или заказы на закупку должны быть заключены до 30 сентября 2023 года в контексте существующего проекта Европейского оборонного агентства (EDA) или в рамках дополнительных проектов совместного приобретения под руководством государства-члена», - отмечается в сообщении.