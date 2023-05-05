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Зеленский о встречах в Хельсинки и в Гааге: имеем мощное усиление для воинов оружием на земле, в воздухе и на море

Зеленский о встречах в Хельсинки и в Гааге: имеем мощное усиление для воинов оружием на земле, в воздухе и на море

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в итоге встреч в Хельсинки и в Гааге Украина имеет мощное усиление для украинских воинов оружием – на земле, в воздухе и на море. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Цитата

«Рад сказать, что в итоге встреч в Хельсинки и в Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием – на земле, в воздухе и на море. Я благодарю партнеров! Это существенное усиление. Есть больше прогресса по НАТО и Евросоюзу. Есть больше прогресса по ответственности россии за агрессию против нашего государства», - сказал Зеленский.

Президент выразил особую благодарность за эту неделю всем бойцам украинских Воздушных сил и всем подразделениям других родов войск, которые защищают небо.

«Выстоять, победить и наказать врага – это наша общая задача. В единстве, ежедневно делая Украину сильнее, ежедневно добавляя нашему государству новых возможностей, дойдем до победы!» - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Бельгия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины.

Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, Владимир Зеленский
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