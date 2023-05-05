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Украина и Литва внедряют упрощенный обмен водительских удостоверений

Украина и Литва внедряют упрощенный обмен водительских удостоверений

КИЕВ. 5 мая. УНН. Кабинет министров Украины одобрил соглашение между Литвой и Украиной по внедрению упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

«Украина и Литва внедряют упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов. Соответствующее соглашение сегодня одобрило правительство», - сообщил Шмыгаль.

Он заявил, что Украина ценит всестороннюю поддержку Литвы.

«Теперь создаем для наших граждан в Литве новые возможности. Обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это сэкономит время и усилия тысяч людей. Для обмена следует лишь подать документ о постоянном проживании в стране, оригинал удостоверения и действительную медицинскую справку», - написал Шмыгаль.

Дополнение

В Испании в тестовом режиме начал работу украинский "Паспортный сервис".

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Литва
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