Украина и Литва внедряют упрощенный обмен водительских удостоверений
КИЕВ. 5 мая. УНН. Кабинет министров Украины одобрил соглашение между Литвой и Украиной по внедрению упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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«Украина и Литва внедряют упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов. Соответствующее соглашение сегодня одобрило правительство», - сообщил Шмыгаль.
Он заявил, что Украина ценит всестороннюю поддержку Литвы.
«Теперь создаем для наших граждан в Литве новые возможности. Обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это сэкономит время и усилия тысяч людей. Для обмена следует лишь подать документ о постоянном проживании в стране, оригинал удостоверения и действительную медицинскую справку», - написал Шмыгаль.
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