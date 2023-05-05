Зеленский встретился с делегацией Конгресса США. Обсудили дальнейшее взаимодействие ради глобальной свободы

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский вечером провел встречу с делегацией Конгресса США. Они обсудили дальнейшее взаимодействие между государствами ради глобальной свободы. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

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«Вечером провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. Мы говорили о дальнейшем взаимодействии между нашими государствами ради глобальной свободы. Сейчас, когда мы бок о бок с Америкой боремся против тирании, мы достигли такого уровня взаимодействия, которого еще никогда не было между Украиной и США. Но это еще не предел. Будем и в дальнейшем развивать наше сотрудничество – наше настоящее союзничество», - рассказал Зеленский.

Зеленский выразил благодарность президенту Байдену за лидерство.

«Спасибо обеим партиям и палатам Конгресса за неизменную поддержку. Спасибо всем американцам, чье стремление к свободе вместе с украинскими стремлениями, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами защищает глобальную демократию», - сказал Зеленский.

Он сообщил, что также сегодня была встреча с представителями Венецианской комиссии, с представителями инвестиционного фонда BlackRock.

Дополнение

В Белом доме заявили, что Байден и Зеленский разговаривают "регулярно и часто".