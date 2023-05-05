Зеленский о встрече с главой МИД Бахрейна: говорили о том, как мы можем вместе приблизить мир для Украины

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время сегодняшней встречи с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни они обсудили как могут вместе приблизить мир для Украины и вернуть спокойствие и стабильность международным отношениям. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

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«Утром, по возвращении из Нидерландов, провел встречу с министром иностранных дел Бахрейна. Это, кстати, первый визит главы внешнеполитического ведомства этой страны за все время наших дипломатических отношений – с 1992 года», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что это еще один аргумент, что мир не только верит в Украину, но и видит, как укрепляется государство.

«Мы говорили с господином министром о том, как мы можем вместе приблизить мир для Украины и вернуть спокойствие и стабильность международным отношениям. Я поблагодарил за неизменную поддержку Украины и цивилизованных правил, в частности поддержку на площадке ООН. Мы говорили об украинской формуле мира, и я верю, что Бахрейн может присоединиться к ее реализации», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Киеве принял министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни.