Встреча Зеленского с делегацией конгрессменов США: обсудили ключевые направления помощи в сфере безопасности и обороны

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США о ключевых направлениях дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Также были затронуты вопросы продления действия зернового коридора, ситуации на Запорожской АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

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«Президент Украины Владимир Зеленский принял двухпартийную делегацию Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе председателя Хельсинской комиссии США Джо Уилсона, конгрессменов Стивена Коэна и Виктории Спартц. В состав делегации также вошел постоянный представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер», - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что такие визиты в Украину являются мощным сигналом поддержки со стороны США нашей страны, всего украинского народа, что особенно важно во время, когда государство-агрессор возобновило массированный ракетный террор против украинских городов.

«Вы видите, что война идет не только на поле боя, но и здесь, в столице. Поэтому спасибо за эту встречу и за этот диалог, за поддержку Украины», – сказал Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил представителей Конгресса за мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства и комплексную помощь, которую оказывают Соединенные Штаты Украине в нашей борьбе за собственное будущее и будущее наших общих ценностей – свободы и демократии.

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Глава государства отметил, что продолжение такой помощи является залогом успеха Украины в борьбе с российской агрессией.

«Владимир Зеленский проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой. В этом контексте во время встречи были подробно обсуждены ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Президент отдельно рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что на встрече также были затронуты вопросы продления действия зернового коридора, ситуации на Запорожской АЭС, другие важные темы двусторонней повестки дня.