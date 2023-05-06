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Шмыгаль встретился с главой МИД Британии: обсудили три приоритета Конференции по вопросам восстановления Украины

Шмыгаль встретился с главой МИД Британии: обсудили три приоритета Конференции по вопросам восстановления Украины

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 6 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли для обсуждения конкретных приоритетов Конференции по вопросам восстановления Украины, пишет УНН со ссылкой на Telegram главы Правительства Украины.

Детали

В этом году в Лондоне состоится Конференция по вопросам восстановления Украины.

В планах, как отметил Шмыгаль, сосредоточиться на трех направлениях: быстрое восстановление, привлечение частного бизнеса к восстановлению и развитию Украины, а также реализация реформ.

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"Рассчитываем на высокую заинтересованность британских компаний и конкретные договоренности", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Также он отметил, что Украина ожидает поддержки Великобритании на Вильнюсском саммите НАТО. Армия Украины на практике осваивает стандарты Альянса, поэтому после победы готова делиться успешным боевым опытом с союзниками.

 

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Денис Шмыгаль
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