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Шмыгаль и Фон дер Ляйен обсудили восстановление Украины и поддержку со стороны ЕС

Шмыгаль и Фон дер Ляйен обсудили восстановление Украины и поддержку со стороны ЕС

КИЕВ. 6 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сейчас находится в Великобритании, провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой Фон дер Ляйен. Обсудили восстановление Украины, а также дальнейшую поддержку Европейского Союза. Об этом сообщила на своей странице в Twitter Фон дер Ляйен, передает УНН.

Цитата

"Очень продуктивная встреча с Премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне. ЕС будет оставаться твердым в своих обязательствах по помощи Украине в восстановлении страны", - отметила президент Еврокомиссии.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли для обсуждения конкретных приоритетов Конференции по вопросам восстановления Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Европа
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