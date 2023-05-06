В ЕС предлагают криминализировать экоцид и привлечь рф к ответственности

КИЕВ. 6 мая. УНН. Европейский социально-экономический комитет, совещательный орган ЕС, призывает признать экоцид уголовным преступлением, чтобы привлечь hоссию к ответственности за ее действия в Украине, сообщает УНН.

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"Европейский социально-экономический комитет (ЕСЭК) на своем апрельском пленарном заседании принял заключение по собственной инициативе о праве на здоровую окружающую среду в ЕС, особенно в контексте войны в Украине, призывая к криминализации действий россии в соответствии с европейским законодательством, а также охране окружающей природной среды для защиты основных прав", - говорится в заявлении евроинстита.

"Европейский социально-экономический комитет вместе с Европарламентом призывает признать экоцид уголовным преступлением в соответствии с законодательством ЕС. В ЕСЭК считают, что это поможет привлечь россию к ответственности за ее действия в Украине и предотвратить повторение таких экологических катастроф в будущем", - отмечается в заявлении.

Детали

Кроме того, Комитет призывает ЕС "документировать, картировать и измерять такое влияние для правовой защиты окружающей среды, обеспечения подотчетности и создания основы для экологически и социально справедливого послевоенного восстановления, соответствующего международным стандартам, а также социальным и экологическим нормам".

Дополнение

Украина, по данным Минприроды, уже зафиксировала более 2300 фактов экологических преступлений российских оккупантов, а ориентировочная сумма нанесенного ущерба превышает 51 млрд долл. (почти 1,9 трлн грн).