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Зеленский выступит перед швейцарским парламентом

Зеленский выступит перед швейцарским парламентом

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время летней сессии обратится к парламенту Швейцарии по видеосвязи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на швейцарский парламент.

Детали

Сообщается, что 3 мая посольство Украины в Швейцарии направило в федеральное собрание официальный запрос на видеообращение Президента Зеленского к швейцарскому парламенту.

Цитата

«На своем заседании бюро Национального совета и Совета штатов, ответственные за решение по этому вопросу, решили выполнить запрос. Видеообращение состоится во время летней сессии. Точная дата будет определена в консультации с Украиной», - говорится в сообщении.

Дополнение

Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года.

Источник: УНН
Теги: Швейцария, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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