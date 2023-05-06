Элитные российские войска уже терпели поражение - Кулеба напомнил историю Украины

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter напомнил, что Украина уже имеет опыт в уничтожении российских войск, продемонстрировав видеоролик, который рассказывает как лучшие силы москвы терпят поражение в Конотопской битве 1659 года, передает УНН.

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"Украина уничтожила элитные российские войска в начале полномасштабного вторжения в прошлом году. Однако это не первый случай в истории, когда лучшие силы москвы терпят поражение при вторжении в Украину. Одним из таких случаев была Конотопская битва 1659 года", - прокомментировал Кулеба.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главные битвы начнутся уже скоро. "Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы, как на суше, так и на море", сказал Зеленский.

Также в контексте войны и контранаступления министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно отмечал, что Украина будет бороться пока не освободит всю территорию. Поэтому, если нужно будет два или больше контрнаступления - будет два или больше.

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