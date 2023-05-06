Залужный рассказал генералу Милли о подготовке к деоккупации украинской территории

КИЕВ. 6 мая. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли об обстановке на фронте и подготовке к будущим шагам армии Украины для деоккупации украинской территории, передает УНН.

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«Поддерживаю устойчивый диалог с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Во время телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к будущим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории», - написал Залужный.

Он поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне.

«Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать. Наша цель - Победа Украины!», - подчеркнул Залужный.

Дополнение

1 мая Залужный обсудил с Милли обстановку на фронте, а также усиление поставок оружия.

Посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко заявил во вторник, что погода препятствует долгожданному весеннему наступлению Украины.

Зеленский сообщал, что Украина готовится к контрнаступлению.

Зеленский также заявлял, что Украина начнет свое контрнаступление, не дожидаясь истребителей F-16 от союзников.