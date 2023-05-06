путин пока не ответил на предложения Гутерриша о продлении зерновой сделке

КИЕВ. 6 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин пока не ответил на предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о продлении Черноморского зернового соглашения. Об этом заявил спикер кремля дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Нет, пока нет", - ответил песков на вопрос, направлен ли уже ответ путина на письмо генсека ООН по теме продления зерновой сделки.

"Пока ситуация не улучшается с этим (с зерновой сделкой - ред.)", - добавил песков.

Дополнение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту россии владимиру путину варианты продления Черноморского зернового соглашения.

Турция, россия, Украина и ООН не смогли прийти к согласию, позволяющему новым судам перевозить зерно в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Добавим

Турция, ООН, россия и Украина подписали в Стамбуле в июле прошлого года соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был прекращен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

Срок действия соглашения истекает 18 мая.

По соглашению Украина смогла экспортировать около 29,5 млн. тонн сельхозпродукции, в том числе 14,9 млн. тонн кукурузы и 8,1 млн. тонн пшеницы.

Координационный центр или Объединенный координационный центр (СКЦ) был создан в Стамбуле для наблюдения за перевозками с официальными лицами из трех стран и ООН.