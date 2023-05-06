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Будьте и в дальнейшем надежной основой героической обороны: Зеленский поздравил пехотинцев с профессиональным праздником

Будьте и в дальнейшем надежной основой героической обороны: Зеленский поздравил пехотинцев с профессиональным праздником

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских воинов-пехотинцев с Днем пехоты, передает УНН.

Цитата

«Сегодня Украина отмечает храбрость и силу воинов-пехотинцев – то, что дает нашему государству весомый результат, несокрушимость нашей обороны. Большая честь сегодня поздравлять вас с Днем пехоты, это честь для меня ежедневно представлять в отношениях с миром в частности таких наших воинов, какими являются наши пехотинцы, – образцовую украинскую храбрость, образцовую украинскую стойкость», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что государство стоит крепко, потому что пехотинцы воюют достойно – вместе со всеми украинскими силами обороны и безопасности.

«Наше время, самое время для побед. Будьте и в дальнейшем надежной, несокрушимой основой нашей героической обороны, уничтожайте оккупанта везде где это возможно, и где это невозможно. И пусть освобождение нашей родной украинской земли станет личным успехом каждого и каждой из вас…», - отметил Зеленский.

Дополнение

6 мая в Украине с 2019 года отмечается День пехоты. Дата выбрана не случайно, ведь именно 6 мая 1648 года украинские казаки под предводительством Богдана Хмельницкого одержали победу под Желтыми водами.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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