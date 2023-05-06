Советский герб на щите "Родины-Матери" все же заменят на тризуб: Ткаченко говорит, готовится проектная документация

КИЕВ. 6 мая. УНН. Советский герб на щите монумента "Родины-Матери" таки заменят на тризуб. Как сообщил министр культуры Александр Ткаченко, сейчас готовится проектная документация, передает УНН.

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"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его (герб - ред.) снимать, какие работы надо провести. Собственно, начальная стадия процесса изменения советского герба на тризуб уже началась", - сказал Ткаченко в эфире телемарафона.

Напомним

В августе 2022 года Ткаченко заявил, что советский герб со щита монумента Родину-мать в Киеве уберут в следующем году.

"Думаю, до конца этого года сможем провести технические и проектные, на это у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году, тогда как и конкурс на проект тризуба, который мы собираемся там разместить", – отметил Ткаченко.

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